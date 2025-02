La nueva vida de la venezolana Tatiana Blatnik tras la inesperada boda de Nicolás de Grecia

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Las últimas semanas han estado cargadas de noticias sobre la nueva vida de Nicolás de Grecia, tercer hijo del último rey griego Constantino II. En lo que ha transcurrido de 2025, se ha conocido que el príncipe tenía nueva pareja, que había planes de boda y, seguidamente, que iban a pasar por el altar. Finalmente, la discreta boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogianni tuvo lugar el pasado viernes 7 de febrero en Atenas. Poco o nada se sabía de su nueva ilusión, Chrysi Vardinogianni, hija y heredera del magnate naviero Yiorgos Vardinogianni, y con quien ha mantenido una estrecha amistad desde hace años. Apenas acudieron medio centenar de invitados —entre ellos, la reina Sofía, tía del novio— a la iglesia de San Nicolás de Rangava para celebrar su unión. De quien también se ha hablado y publicado mucho en estas semanas es de Tatiana Blatnik, exmujer del príncipe, con quien mantuvo una relación durante más de dos décadas (14 años como matrimonio) hasta el anuncio de su divorcio, en abril de 2024. “El príncipe Nicolás y la princesa Tatiana han optado por disolver amistosamente su unión. La decisión se ha tomado con gran cuidado y respeto mutuo”, anunció la casa real helena.

Por: El País

Después de unas semanas de silencio, en las que Tatiana Blatnik ha seguido con su vida sin decir ni una palabra de su exmarido, con quien no tuvo descendencia, ha emitido ahora un escrito publicado en su perfil de Instagram, donde acumula 92.400 seguidores. “No puedo empezar esta publicación sin dar las gracias a esta increíble comunidad. A todos los que me han hecho sentir como en casa, fuerte y apoyada. Mi corazón está lleno de gratitud”, comienza el comunicado de la publicista el miércoles 12 de febrero.

“Cuando la gente me pregunta si seguiré viviendo en Grecia, mi respuesta siempre ha sido SÍ, por vosotros. Gracias por abrirme vuestras puertas, vuestros corazones y vuestros hogares. Las últimas semanas han sido una aventura, llena de cambios, crecimiento y nuevas e interesantes oportunidades”, explica en una publicación que ya acumula más de 12.000 Me gusta. Y añade: “A nivel personal, me he mudado de casa”. Una mudanza en la que ha estado acompañada de su madre, quien ha viajado hasta Grecia para acompañarla con un trámite doloroso. Aunque en ningún momento hace referencia a las segundas nupcias de su exmarido ni a lo que opina al respecto, Blatnik ha querido agradecer el apoyo que ha recibido en estas semanas. “Un agradecimiento especial a aquellos que me ayudan a mantenerme fuerte, física y emocionalmente y en todos los sentidos que importa. Sois geniales”, concluye el mensaje.

