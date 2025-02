Gustavo Coronel: La democracia estadounidense bajo brutal ataque del Tren Mar-a-Lago

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El Tren de Aragua es una organización criminal originada en Venezuela, la cual se ha extendido a diferentes países de la región, incluido Estados Unidos. Sus integrantes son miembros de los sectores más violentos de la población y actúan implantando centros de poder en diferentes sitios, los más propicios a sus desmanes. En los Estados Unidos han sido identificados en estados como Ohio y sus miembros están siendo justamente perseguidos y apresados desde hace varios años. Representa una amenaza para la sociedad y nadie duda de que debe ser severamente reprimido.

En los Estados Unidos está emergiendo con fuerza destructora una organización criminal mucho más sofisticada que la del primitivo Tren de Aragua, cuyo poder destructor no se limita a afectar relativamente pequeños sectores de las comunidades donde opera sino a toda la nación y, por extensión – debido a su poder- al mundo entero. Me refiero a lo que denomino Tren de Mar – A – Lago, organización nacida de un acto democrático genuino, elecciones en las cuales el grupo obtuvo una mayoría del 2,4 %, pero la cual ha degenerado en una pandilla que pretende cambiar de raíz el sistema democrático de separación de poderes y de respeto a las grandes minorías que ha sido la columna vertebral del sistema democrático estadounidense. En esencia, el Tren de Mar – A – Lago ® representa un cuerpo mutante dentro del sistema político estadounidense, el cual está tratando de destruir el sistema democrático para remplazarlo por una, ¿cómo llamarla? – ¿autocracia populista; pseudo monarquía narcisista, moderna Corte de los milagros?

EN BREVES DIAS DE PRESIDENCIA EL CABECILLA DEL TREN DE MAR – A – LAGO AYUDADO POR SUS COMPINCHES HA LLEVADO A CABO LAS SIGUIENTES FECHORÍAS (LISTA PARCIAL):

· Perdonó unos 1600 criminales asaltantes del congreso en Enero 2020, quienes habían sido enjuiciados debidamente. Este grupo forma la fuerza de choque del Tren de Mar – A – Lago ® y sus cabecillas están directamente bajo las órdenes del Capo de tutti capi, Donald Trump, pidiendo venganza;

· Desestimó la orden de la Corte Suprema de cancelar TIK TOK y la mantiene viva de manera ilegal

· Cambió el nombre de Golfo de México, usado por centurias, a Golfo de América, hostilizando innecesariamente a su país vecino

· Congeló todos los proyectos de energía renovable en tierras federales

· Sacó a USA del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y de la Organización Mundial de la Salud

· Eliminó programas federales de diversidad, equidad e inclusión

· Congeló empleos en la Administración Federal de Aviación

· Condicionó ayuda al estado de California por los incendios a cambios en las regulaciones electorales y ambientales que no le agradan, un vulgar chantaje

· Perdonó al corrupto ex-gobernador de Illinois, Rod Blagojevich

· Dejó libre al ladrón que se confesó culpable, Stephen Bannon, quien se robó el dinero recolectado para la pared de la frontera

· Ordenó suspender los cargos contra el corrupto Alcalde de Nueva York, Adams, a fin de reclutarlo para su Tren

· Está amenazando con eliminar el Departamento de Educación y creando un nuevo lenguaje oficial. Vance acaba de redefinir OLIGARQUIA como grupos no elegidos que entorpecen la acción del gobierno ( él no ha sido elegido!)

· Ordenó que trasgéneres mujeres sean puestas en prisión para hombres sin considerar caso por caso

· Amenazó con retomar control del Canal de Panamá, mintiendo al decir que estaba bajo administración china

· Insiste en comprar Groenlandia, como si ello fuese un objeto a la venta en Wal-Mart, enviando a un hijo a repartir sombreritos de propaganda de MAGA entre los habitantes del territorio

· Fundó dos casas de cripto monedas, una de él y otra de Melania, para explotar su condición presidencial, un flagrante conflicto de interés

· Eliminó la protección federal para El Dr. Fauci, quien se había atrevido a discrepar de sus locas ideas sobre COVID durante la pandemia, así como a otros funcionarios que lo habían adversado, tal como el general Miley, del pentágono, quien se opuso a la politización del ejército

· Eliminó la información del estado al ex-presidente Joseph Biden, un acto mezquino y pequeño

· Reinstaló en el ejército a todos quienes habían sido separados por negarse a vacunarse contra el COVID, poniendo en peligro a sus colegas, premiando su irresponsabilidad

· Eliminó la protección a unos 300.000-600.000 venezolanos quienes estaban protegidos contra la deportación hasta 2026, matando miles de sueños de gentes que arriesgaron sus vidas para llegar a USA, huyendo del dictador venezolano. El Capo Trump se los está enviando a Maduro para que sean objeto de castigo y por ello tendrá sangre en sus manos

· En un discurso lleno de patanería culpó del trágico accidente aéreo de Washington a la práctica de emplear minusválidos como controladores aéreos, a pesar de que en su primer gobierno hizo exactamente eso

· Ordenó una purga del FBI, eliminando a quienes lo habían investigado

· Eliminando el Acta contra Corrupción Extranjera, permitiendo que las empresas estadounidenses den sobornos para obtener contratos (para hacerlas más “competitivas”)

· Destituyó el jefe del Comité de Ética Gubernamental (un estorbo)

· Estableció tarifas a México y Canadá, luego reculó, pero sigue en su intento, propiciando una alza dramática de precios al consumidor

· Estableció tarifas a China, creando las condiciones para una guerra comercial entre los dos países

· Dijo que Canadá debía ser parte de USA, insultando gratuitamente a los canadienses, quienes se sienten superiores al rústico Trump

· Eliminó de un plumazo la organización de ayuda federal estadounidense, USAID, cortando la ayuda a millones de gente pobre en todo el planeta, solo por razones ideológicas

· Propuso que USA tomara control total de Gaza convirtiéndola en una nueva “Riviera”, una medida despiadada que fue rechazada por sus mismos aliados árabes

· Anunció falsamente que USA ya no pagaba fletes en el canal de Panamá

· Está utilizando a Musk como su matón preferido para desmantelar organizaciones enteras del estado, sin atender trámites legales, planteando y-una aguda crisis institucional

· Amenazó a CBS con quitarle la licencia

· https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/7845 , proyecto de ley para cambiar el nombre de Dulles Airport a Trump Airport

· https://ogles.house.gov/media/press-releases/rep-ogles-proposes-amending-22nd-amendment-allow-trump-serve-third-term y https://rollcall.com/2025/02/05/donald-trump-third-term-2028-election/ proyecto de ley para permitirle a Trump ser elegido por tercera vez

· https://www.usatoday.com/story/news/politics/2025/02/01/trump-mount-rushmore-bill/78048097007/ , propuesta para colocar a Trump en el Monte Rushmore, junto a los otros grandes próceres.

· El gran Capo destituyó la directiva del Kennedy Center en pleno para ponerse él como jefe máximo, auto-denominándose como “de lujo”

· Concedió prioridad inmigratoria a los blancos de África del Sur que, según él, son “discriminados” en ese país por el gobierno, una medida veladamente racista

· El vicepresidente Vance dice que los jueces no pueden cambiar ninguna decisión presidencial, retando al poder judicial a una confrontación abierta, propia de un matón de burdel

UN GOLPE DE ESTADO EN PLENO DESARROLLO