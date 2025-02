¿Cuál es el origen del Día de los Presidentes en EEUU?

A George Washington no le gustaba mucho celebrar su cumpleaños. Una anotación en su diario sobre su cumpleaños 28, el 22 de febrero de 1760, revela un día ajetreado instalando una valla alrededor del huerto de melocotones de Mount Vernon, su casa en Virginia.

Como dijo Alexis Coe, historiadora presidencial y biógrafa de Washington: “Él estaría más dispuesto a hacer una crónica del estado del tiempo en su cumpleaños que de cualquier regalo que recibiera, a menos que fuera una mula”.

Y sin embargo, casi 300 años después de su nacimiento, muchos estadounidenses tendrán libre el tercer lunes de febrero para honrar al primer presidente de Estados Unidos. (En 2025, cae el 17 de febrero).

Conocido coloquialmente como Día de los Presidentes, en alusión a los cumpleaños de Abraham Lincoln y otros expresidentes, la fiesta federal celebra oficialmente solo el cumpleaños de Washington.

La historia de cómo se convirtió en un fin de semana de tres días está repleta de calendarios divergentes, puntuación incoherente, cuestiones laborales y, por supuesto, política.

Un desaire al rey Jorge

En todos sus años de investigación sobre Washington, Coe, autora de You Never Forget Your First: A Biography of George of Washington, dijo que nunca había encontrado ninguna referencia a celebraciones regulares.

Pero en 1778, cuando Washington dirigía el Ejército Continental contra los británicos, su visión de lo que podía significar una celebración de cumpleaños, al menos para un nuevo país, empezó a cambiar. Cuando él y sus hombres estaban apostados en Valley Forge, Pensilvania, un grupo de tamborileros y pífanos celebraron su cumpleaños con una actuación frente a su cuartel personal.

