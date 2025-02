“Emilia Pérez” ganó el Bafta a mejor película de habla no inglesa

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cinta musical ‘Emilia Pérez’, del director francés Jacques Audiard, se alzó este domingo con el BAFTA a Mejor Película de habla no inglesa.

El filme, protagonizado por la actriz española Karla Sofía Gascón, se impuso al resto de nominadas, entre las que se encontraba ‘I´m Still Here’ (‘Aún estoy aquí’), del cineasta brasileño Walter Salles, así como ‘Kneecap’, ‘The Seed of the Sacred Fig’ (‘La semilla de la higuera sagrada’) y ‘All We Imagine as Light’ (‘La luz que imaginamos’).

La película de Audiard, calificada como un “narcomusical”, cuenta a través de canciones casi habladas la historia de “Manitas”, un narcotraficante mexicano que decide abandonar el mundo del crimen y comenzar una nueva vida como Emilia Pérez, una mujer transgénero interpretada por Gascón.

‘Emilia Pérez’ es una de las favoritas en esta 78 edición de los galardones del cine británico, al acumular un total de 11 nominaciones, incluidas en categorías principales como Mejor Película, Dirección, Mejor Actriz Protagonista o Mejor Actriz de Reparto, entre otras.

Estos BAFTA se presentan como la gran prueba de fuego de la candidatura de la película hacia los Óscar, que quedó tocada tras la polémica suscitada por unas antiguas publicaciones racistas de Gascón en redes sociales.

La intérprete de 52 años y natural de Alcobendas (Madrid), no estuvo entre los asistentes de la gala de los BAFTA, como tampoco estuvo en los Premios Goya, en España, tras ser apartada de la promoción de la película y prometer en un comunicado guardar “silencio” y “dejar que el trabajo hable por sí solo” para no dañar más el film.

El encargado de recoger el galardón fue el propio Audiard, que pronunció su discurso en francés y tuvo palabras de agradecimiento para todo el elenco de la película, incluida Gascón, a la que envió “un abrazo” desde el escenario del Royal Festival Hall.

Anteriormente, Audiard había asegurado que la madrileña, “estaba sumida en una actitud autodestructiva” y calificó los tuits de Gascón de “inexcusables”. EFE