Coralie Fargeat y las directoras en los premios Óscar, una barrera histórica aún por superar

La cineasta francesa Coralie Fargeat (‘The Substance’) se perfila este año como la única aspirante a romper una barrera histórica de género aún latente en los premios Óscar: en casi un siglo de existencia, solo tres directoras han ganado el galardón de mejor dirección y dos filmes dirigidos por mujeres han obtenido el premio de mejor película.

Esto implica que, en las anteriores 96 ediciones de los Óscar, los académicos han otorgado su máximo galardón a 94 películas dirigidas por hombres.

La profesora de Comunicación de la Universidad de Vanderbilt Claire Sisco King asegura a EFE que aunque hay que celebrar que Fargeat haya logrado un puesto en dos de las categorías más relevantes, esto “sigue siendo una representación insuficiente del importante trabajo de las mujeres en la industria”.

Sobre todo, ahonda, cuando estadísticas muestran que existe el mismo número de mujeres que hombres en las universidades de cine. “La pregunta es, ¿a dónde está yendo su trabajo?”, cuestiona.

En 2010 Kathryn Bigelow se convirtió en la primera cineasta en recibir la estatuilla a mejor dirección y mejor película gracias a ‘The Hurt Locker’, un drama bélico ambientado en la guerra de Irak.

Once años más tarde la china Chloé Zhao repitió el hito con ‘Nomadland’ (2020), que seguía la vida de nómada de una mujer durante la crisis económica de 2008. La racha de las mujeres ganadoras parecía ir viento en popa cuando en la siguiente edición la neozelandesa Jane Campion ganó el galardón de dirección con su thriller psicológico ‘The Power of the Dog’.

Pero en 2023 la categoría de mejor dirección no contó con ninguna directora nominada y ‘Women Talking’, de Sarah Polley, fue la única cinta dirigida por una mujer en la terna de mejor película.

El escenario pareció mejorar cuando tres largometrajes dirigidos por mujeres estuvieron nominados a la categoría reina de la 96 edición, pero solo una, la francesa Justine Triet (‘Anatomy of a Fall’), ocupó un espacio en el apartado de dirección. Finalmente ninguna ganó el Óscar.

Además, la ausencia de Greta Gerwig en esa categoría, a pesar de su éxito con ‘Barbie’, fue percibida como uno de los desaires más contundentes de la Academia en la pasada edición.

En total, solo nueve mujeres han sido nominadas a mejor dirección en toda la historia de los Óscar. Fargeat es una de ellas gracias a ‘The Substance’, un filme crítico con Hollywood y sus estándares de belleza femeninos que sigue a una estrella de televisión en el declive de su carrera a la que da vida Demi Moore.

La francesa se enfrentará en la gala del 2 de marzo a Brady Corbet (‘The Brutalist’); Sean Baker (‘Anora’); James Mangold (‘A Complete Unknown’) y Jacques Audiard (‘Emilia Pérez’).

Corbet ganó el premio a mejor dirección en los BAFTA del cine británico, pero Baker figura como el principal candidato a la victoria para el Óscar tras su reciente triunfo en los premios del Sindicato de Directores de Hollywood.

Además del de Fargeat hay solo otros dos largometrajes dirigidos por mujeres nominados en esta edición y ambos compiten por la estatuilla a mejor documental: ‘Sugarcane’, de Julian Brave NoiseCat y Emily Kassie, y ‘Black Box Diaries’, de Shiori It?.

Sisco King explica que hay más oportunidad para las mujeres en el ámbito independiente -como suele ser el escenario documental- y que en cambio las producciones usualmente seleccionadas a mejor película y dirección suelen contar con gran apoyo de los grandes estudios, que normalmente siguen operando de “forma más conservadora en términos de a quién financian”.

Si bien desde que estallaron los movimientos del Me Too y Time’s Up las conversaciones de equidad en la industria han cobrado fuerza, los avances siguen limitados, algo que la profesora considera “desalentador”.

