Gustavo Petro: El whisky mata más que la cocaína y el cigarro mata más que la marihuana

El presidente colombiano Gustavo Petro volvió a lanzar comentarios polémicos sobre sustancias ilícitas durante un evento que realizó en Chicoral, Tolima, en el que reunió a campesinos para hablar de un pacto por la reforma agraria.

“Así me saquen los memes que quieran, el whisky mata más que la cocaína y el cigarrillo mata más que la marihuana, solo que hay una diferencia, el whisky lo hacen allá donde está el poder mundial y la cocaína la hacen aquí unos mafiosos que dejarían de ser mafiosos de inmediato y el negocio se acabaría”, comentó Petro, visiblemente emocionado, ante las cámaras.

“Entonces con ese cuento nos están dominando, se están tomando la policía, el ejército, los jueces, los congresistas y los presidentes. Aún es difícil de entender eso, pero lo que sí no es difícil de entender es que quienes se tienen que ir a la cárcel por una sustancia prohibida en el mundo no son los campesinos productores de hoja de coca, no son los jovencitos que por ahí están en un parque porque no tienen oportunidad, porque no tiene universidad”, opinó el mandatario colombiano.

