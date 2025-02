La triste historia de luchadora de la UFC que terminó en las calles viviendo entre las drogas

Posteado en: Deportes, Titulares

Una fuerte historia salió a la luz en las últimas horas. Eduarda Neves Santana, luchadora de artes marciales mixtas, fue encontrada en las calles de Brasil, luego de caer en las drogas. La peleadora recurrió a vender su cuerpo para sobrevivir y sobrellevar su adicción.

Por El Tiempo

La prensa brasileña encontró a Eduarda Neves Santana en las calles, tras un largo tiempo sin saber de su paradero. La luchadora, mejor conocida como Duda Cowboyzinha, empezó a vivir un infierno tras dar positivo por dopaje hace algunos años.

En el 2020, la UFC la despidió por dar positivo en una prueba de dopaje que arrojó una sustancia adversa (Ligandrol). Fue el golpe más duro de su vida y la decisión nunca pudo ser superada por Cowboyzinha, quien intentó apelar, pero entró en una profunda depresión.

En medio del video de la prensa, la luchadora reconoció sus errores y señaló que todo empezó en las fiestas consumiendo marihuana, cocaína y todo tipo de drogas por estar mal rodeada. “Empiezas por un porro y te acabas prostituyendo por drogas. Ahora me prostituyo por un cigarrillo”, dijo.

Duda Cowboyzinha señaló que su sueño es volver a pelear en la MMA. “Dios me quitó todo, como Job, pero un día me lo devolverá todo. Él me está probando como probó a Jesús, en el desierto, así como probó a Daniel. Pero un día esta historia tendrá un final feliz. Un día esta historia tendrá un final feliz. Esperad mi regreso”.

“Mi familia no entiende que esto es una enfermedad, no es nada malo… Esta dependencia es muy triste. A veces paso días y días sin fumar, empiezo a emocionarme, “¡voy a pelear otra vez!” Luego, cualquier cosa pequeña me deprime y empiezo a consumir drogas de nuevo”, agregó.

