Las frases más escandalosas de George Harris en el Festival Viña del Mar 2025

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

El comediante venezolano, George Harris, no se quedó callado ante las bochornosas interrupciones de unos pocos chilenos durante su presentación en el Festival de Viña del Mar.

Por lapatilla.com

Harris brindó respuesta ante las burlas de algunos “malportados” en el Festival y con mucha inteligencia enfrentó al público.

Aquí las frases más escandalosas del momento:

1. “Llené el Movistar, cállate”

“A mí me da risa el que está pitando, de verdad me da risa. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo, que tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con todo lo que te da rabia que yo esté aquí, llené el Movistar, cállate”.

2. “Levántate una venezolana”

“Levántate una venezolana, marico. ¿Qué te pasa? Por eso te vas a quedar solo, huevón. Levántate una venezolana”.

3. “Mi avión de American Airlines sale igualito a Estados Unidos en dos días”

“Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que yo me vaya, yo me voy. No pasa nada. Mi avión de American Airlines sale igualito a Estados Unidos en dos días”.

“Si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y yo lo respeto. No pasa nada. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal (…) Quizás tú te dejaste influenciar por los medios de comunicación amarillistas que quisieron amargarnos”

Continuó: “Entonces así es muy complicado que tú dejes que los artistas de afuera vengan a presentarse en este escenario”.

4. “Vete pa’l baño y jálate el muñeco”

Después de que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda mediaran ante el irrespeto del público chileno, Harris retomó su rutina. Habló de los sismos y sacó una que otra carcajada, pero los pocos maleducados decidieron nuevamente atacar al venezolano. Harris respondió.

“Amigo, vete para el baño un rato y jálate el muñeco y te relajas. Esto te ayuda, te reconecta con la vida. No, yo esto de verdad nunca lo había vivido en la vida. De verdad que no”.