Así fue el plan fallido del primer hombre que intentó asesinar a John F. Kennedy con un carro bomba

Posteado en: Internacionales, Titulares

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Se arrepintió en el último segundo. Su plan era estrellar su auto, cargado con siete cartuchos de dinamita y con un sencillo mecanismo de encendido, contra el auto de su víctima. Morirían los dos, morirían todas las personas que estuviesen cerca, y él, Richard Paul Pavlick, se hubiese convertido en un magnicida y en el primer terrorista en usar un coche bomba como medio para alcanzar su fin. En aquellos años, un coche bomba era impensable.

Por Infobae

Aquellos años eran los inicios de los que iban a ser, y no fueron, los gloriosos 60. En la mañana del domingo 11 de diciembre de 1960, Pavlick pensaba asesinar al flamante presidente electo de Estados Unidos, John F. Kennedy, que pasaba unos días de descanso en Palm Beach, Florida, después de una agotadora campaña de 312 días que le habían valido ser electo presidente sobre su rival, Richard Nixon, entonces vicepresidente de Dwight Eisenhower. Pavlick fue el primer hombre que quiso asesinar a Kennedy, que murió baleado tres años después, el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas.

El atentado frustrado contra Kennedy se conoció días después, cuando Pavlick, que tenía entonces setenta y tres años, fue apresado por la policía cuando seguía los pasos del presidente electo y buscaba la manera de matarlo, después de su intento arrepentido de aquel domingo. La historia pasó casi inadvertida hasta hoy, cuando un libro la rescata y la expone: “The JFK Conspiracy – The secret plot to kill Kennedy and Why it Failed – La conspiración contra JFK – El complot secreto para asesinar a Kennedy y por qué falló”, de Brad Meltzer en colaboración con Josh Mensch.

¿Qué llevó a Pavlick a desistir de asesinar a Kennedy ese domingo 11 de diciembre? Todos los Kennedy necesitaban descanso en Miami. El presidente electo por su campaña, y su mujer, Jacqueline Kennedy, necesitaba sobre todo de la calma y del sol, invernal pero sol al fin, de Florida: el 24 de noviembre, después de un parto difícil, había dado a luz al segundo hijo de la pareja, John-John Kennedy.

Ese domingo, Kennedy, que fue el primer presidente católico de Estados Unidos, tenía decidido ir a misa en la Iglesia de San Eduardo, en Palm Beach, parte de una institución que colaboraba con los católicos del Estado desde 1920. Pavlick lo sabía. Había inspeccionado el templo días antes para saber si le sería más fácil atentar contra Kennedy en ese ámbito silencioso, recogido y en penumbras, iluminado apenas por cirios. Desistió. Detonar una bomba en medio de una misa implicaba matar a inocentes y Pavlick pretendía sólo matar a Kennedy: era un asunto personal entre él y el presidente electo. Decidió entonces esperarlo en la puerta de la mansión donde vivía por esos días la familia presidencial y donde se delineaban los nombres de quienes iban a integrar el nuevo gobierno que asumiría en enero de 1961. Cuando Kennedy subiera a su auto, custodiado por el Servicio Secreto, Pavlick lo embestiría y accionaría el mecanismo de encendido de la dinamita.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.