Fue condenado a muerte por homicidio en Alabama, pero una decisión histórica lo salvó de la ejecución

Kay Ivey, gobernadora de Alabama y conocida defensora de la pena capital, tomó una decisión histórica al conmutar la sentencia de muerte de Robin “Rocky” Myers, un hombre condenado por asesinato. La decisión fue anunciada el pasado viernes 28 de febrero, cuando la gobernadora justificó su decisión al señalar que las pruebas en el caso no eran lo suficientemente sólidas para respaldar una ejecución, según reportó The Associated Press (AP).

“En resumen, no estoy convencida de que el señor Myers sea inocente, pero tampoco estoy tan convencida de su culpabilidad como para aprobar su ejecución”, expresó Ivey en declaraciones citadas por AP. Este caso se remonta a un crimen ocurrido en 1991 en la ciudad de Decatur, Alabama.

Los fiscales alegaron que el 4 de octubre de 1991, Myers ingresó a una vivienda en Decatur, donde apuñaló a dos personas, una de las cuales, Ludie Mae Tucker, de 69 años, falleció a causa de las heridas. Posteriormente, el acusado habría robado una videograbadora VHS, que más tarde intercambió por drogas.

Un caso lleno de dudas y falta de pruebas concluyentes

Ni Tucker, antes de morir, ni la otra víctima lograron identificar a Myers como el agresor. Además, la policía desestimó la versión de Myers, quien afirmó haber encontrado la videograbadora en otro lugar. Según el Death Penalty Information Center, no se hallaron pruebas físicas que vincularan directamente a Myers con el lugar del crimen. No se encontró el arma homicida, no hubo huellas dactilares que lo incriminaran y tampoco se presentó evidencia de ADN que lo conectara con el asesinato, tal y como reportó NBC News.

