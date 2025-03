Maluma le dio este consejo a los jóvenes y le dieron “hasta con el tobo” en redes

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Maluma, el reconocido cantante colombiano, sorprendió a sus fanáticos con una presentación en la Coronación de la Reina del Carnaval de Barranquilla 2025.

Por Semana

Con su inconfundible estilo, el artista paisa encendió la fiesta con sus grandes éxitos, pero lo que más destacó fue su mensaje de superación y conciencia, dirigido especialmente a los jóvenes que buscan cumplir sus sueños.

En medio de la celebración, Maluma aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre cómo la vida le ha enseñado a valorar lo más importante, especialmente desde que se convirtió en padre de su hija, París.

Maluma tiene muy claro que uno de los sueños de la juventud actual es ser famosos o reconocidos, más cuando en esta sociedad, el reconocimiento está al alcance de las redes sociales, por lo que habló al respecto.

“Puede que suene aburrido lo que les voy a decir, pero las redes sociales no sirven para ni mierd… No se comparen en el Instagram, en el TikTok. Sean auténticos, no hay un valor más grande que ser auténticos en esta vida”, dijo.

Y fue claro en decirles que trabajen por ser alguien en la vida real, no detrás de una pantalla de celular: “No trabajen por los seguidores, no trabajen por la fama, tampoco trabajen por el dinero. Trabajen por su propia felicidad, Barranquilla, que es lo único que importa”, concluyó.

Si bien el mensaje y la intención del artista fue clara, no fue tomado de la mejor manera precisamente en redes sociales, pues internautas reaccionaron con amor y odio a sus palabras: “Lo dice el que sube estados mostrando el Ferrari cada 2 días”; “Alguien que consiguió posición y dinero con lo que te dice que ahora no sirve. No es un buen consejo”; “Linda la posición siendo millonario”; “Siendo millonario, cualquiera”; “Se nota más aplomado el man, el ser papá cambia muchas cosas”; “Se viene el Maluma cristiano”; “Son tan buenos para decir frases de cajón y dar consejos sin autoridad moral”, fueron algunos de los comentarios.

