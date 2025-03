El segundo aeropuerto más grande de EEUU en alerta roja por posible brote de sarampión

Posteado en: Actualidad, USA

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han emitido una alerta roja tras la confirmación de un caso de sarampión en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York, el segundo más grande del país. Se teme que haya un brote luego de que un niño que ingresó al país en un vuelo de China Airlines diera positivo a la enfermedad altamente contagiosa.

El menor, ciudadano estadounidense pero no vacunado, arribó a la Terminal 4 del JFK y posteriormente viajó en un autobús con destino a Filadelfia, donde visitó dos clínicas antes de ser diagnosticado con sarampión. Ante el riesgo de propagación, las autoridades han instado a las personas que estuvieron en contacto con el niño a que se realicen pruebas para detectar la enfermedad.

En particular, las recomendaciones de prueba se han dirigido a pasajeros que viajaron en el autobús el 25 de febrero entre las 21:30 y las 3:15, así como a personas que estuvieron en la clínica True North Pediatrics Associates en Collegeville, Pensilvania, el 26 de febrero entre las 11:45 a.m. y 2:15 p.m. Además, se ha pedido lo mismo a quienes visitaron el campus King of Prussia del Children’s Hospital of Philadelphia de 12:52 a.m. a 3:02 p.m.

Un panorama preocupante

El caso registrado en JFK se suma a otro ocurrido recientemente en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), donde un pasajero que llegó en un vuelo de Korean Air desde Seúl también dio positivo por sarampión el 19 de febrero. Paralelamente, Texas enfrenta un brote significativo con al menos 173 casos confirmados y dos muertes, las primeras por sarampión en Estados Unidos en una década.

Ante este panorama, el director de salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ha sido un escéptico de las vacunas, ha instado a la población a vacunarse para evitar la propagación del virus. Expertos advierten que la disminución en las tasas de vacunación ha dejado al país más vulnerable ante brotes de enfermedades erradicadas.

