Comediante que ofendió a Millie Bobby Brown se retractó y pidió disculpas

El comediante Matt Lucas emitió una disculpa pública a Millie Bobby Brown luego de que la actriz de Stranger Things lo señalara por comentarios sobre su apariencia.

A través de su cuenta de Instagram, Lucas explicó que su publicación había sido malinterpretada y expresó su arrepentimiento por haber causado molestia.

“Querida Millie, acabo de ver tu publicación y quería responder, además de proporcionar algo de contexto”, escribió. “Hace casi 25 años, coescribí y actué en un programa de sketches llamado Little Britain. Había un personaje en él llamado Vicky Pollard, que tenía el cabello rubio y siempre usaba una blusa rosa. En la foto que publicaste, tenías el cabello rubio y vestías una blusa rosa, por lo que señalé la similitud publicando una de sus frases características”.

Lucas continuó explicando que su intención no era criticarla. “Pensé que te veías fantástica y me horrorizó cuando la prensa escribió que te ‘ataqué’, en primer lugar porque ese no es mi estilo, y en segundo lugar porque creo que eres brillante. No lo habría publicado si hubiera pensado que te molestaría, pero me doy cuenta de que lo ha hecho y por eso me disculpo”.

Su mensaje fue en respuesta a un video publicado por Brown horas antes, en el que criticó a Lucas y a otros comentaristas por sus opiniones sobre su físico.

