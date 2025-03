ICE lo arrestó por confundirlo con otro “Carlos” y pasó un mes tras las rejas en Arizona

Sandra y Carlos Salazar relatan los días de angustia que vivieron luego de que él fuera arrestado por agentes de ICE.

Por Univision

Fue la mañana del 31 de enero cuando los oficiales de inmigración detuvieron a Carlos Salazar Rivera en la intersección de las avenidas 19 y Dunlap. Aseguraron que se trataba de Carlos Vargas, un hombre hondureño presuntamente con antecedentes penales.

“Ellos como muy seguros de que esa persona era”, recuerda Sandra, esposa de Carlos.

A pesar de que se presumía que estaban arrestando a la persona equivocada, los agentes se llevaron al padre de cuatro niñas. Lo llevaron primero a un centro de inmigración y luego lo ingresaron a la cárcel de Florence, Arizona.

Cuando fue detenido, “nada más me gritó que me quería mucho y que nos íbamos a mirar pronto”, recuerda con llanto Sandra Salazar, quien ha estado casada con él por más de 19 años.

Carlos Salazar fue arrestado frente a sus niños

Cuenta que dos vehículos particulares interrumpieron su camino al trabajo. Varios uniformados descendieron de ellos y, s in hacer caso a que había niños llorando en el vehículo, se llevaron a Carlos.

“Más allá de todo, lo que más me dolió fue que no me dejaron despedirme de mi niña. Aunque se bajó ella del carro y me quería abrazar, no le permitieron ni siquiera eso, darme un abrazo”, subraya Carlos.

“Cuando estuve allá adentro, la verdad que yo sí lloraba”.

Según Carlos, la detención se debió a su parecido con la persona que los agentes estaban buscando. Univision Arizona ha tratado de corroborar esta información; sin embargo, no ha obtenido respuesta.

