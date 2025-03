Gustavo Petro va por el 2026: este es su plan para dejar un heredero en la Casa de Nariño

Cuando faltan 14 meses para las elecciones presidenciales de 2026, y en medio de un grave deterioro del orden público, la economía y el sistema de salud, el presidente Gustavo Petro ya dio la orden de poner en marcha una estrategia para asegurarse de que uno de sus herederos lo suceda en la Casa de Nariño. Aunque en distintos escenarios ha aclarado que no buscará la reelección, y los tiempos tampoco le dan, Petro ya dio luces de que quiere que alguien cercano a él lo reemplace. “No se llama reelección, se llama mantenerse en el combate por la vida y la libertad de los seres humanos”, aseguró, por ejemplo, en la posesión de la canciller Laura Sarabia.

Esto, sin duda, pone en seria desventaja a los demás aspirantes a la presidencia, pues no cuentan con el aparato y la chequera del Estado para hacer campaña, lo cual es un golpe a la democracia. El ultimátum se lo dio Petro a su gabinete esta semana, en el consejo de ministros televisado; allí fue categórico: “Yo les propongo que cesen el ego, que lo pongan a fuego lento, todavía no es el momento. La victoria en 2026 depende de que haya un nosotros dispuesto a luchar por la dignidad. Nosotros, no yo”. Luego repartió billones de pesos para el Catatumbo.

Armando Benedetti es la ficha clave del ajedrez que empezó a jugar el presidente. En 2022, el hoy ministro del Interior fue decisivo en el triunfo del líder del Pacto Histórico. Ahora, más allá de aterrizar en la cartera política para sacar adelante las polémicas reformas del Gobierno en el Congreso, tiene la misión de conformar un “frente amplio” para que la izquierda petrista barra en las urnas. “Claro que habrá un frente amplio en el país para profundizar una sociedad en la que se abran oportunidades para todos y todas”, ha dicho Petro.

SEMANA revela los detalles desconocidos del plan que se está cocinando, cuyo ejecutor es Benedetti. Son varias fases. La primera es que en el petrismo puro, es decir, la izquierda más radical, se decante la lista de precandidatos antes de que finalice el año. La idea, según el calendario electoral de la Registraduría, es que en octubre haya una consulta interna entre los aspirantes del Pacto Histórico para que el elegido los represente en una consulta interpartidista, en marzo de 2026. Allí jugarían el petrismo y el santismo, con el apoyo de políticos arropados en los partidos tradicionales que han sido aliados del Gobierno en Senado y Cámara.

En la interna se medirían Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Clara López, Carolina Corcho, Camilo Romero y Susana Muhamad –si no acepta ser la próxima directora de Planeación Nacional–, entre otros que se postulen de ese sector. En el mismo petrismo no cayó muy bien la idea de competir luego con precandidatos de otras facciones políticas, pero reconocen que no tienen un líder del tamaño de Petro que pueda representarlos y que garantice el triunfo. Por eso, están de acuerdo en que se deberá ampliar el espectro para obtener la victoria. Además, el que sigue dando línea es Petro y esa fue su orden.